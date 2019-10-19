هل يستفيق توتنهام امام واتفورد في الدوري الانجليزي ؟

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السبت 19 أكتوبر 2019
توتنهام
يستضيف الفريق الندني توتنهام نظيره واتفورد في الاسبوع التاسع من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز "البريميليج"
ويسعي النادي اللندني للإستفاقة من سوء النتائج التي تعرض لها الفريق منذ بداية هذا الموسم فمنذ مباراة بايرن ميونخ الألماني والهزيمة الكبيرة ب٧_٢ دخل الفريق في نوبة اهتزاز الثقة وخسر امام برايتون في الدوري بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من منافسات "البريميليج" .
ويدخل توتنهام المباراة وهو يحتل المركز التاسع برصيد ١١ نقطة بينما يحتل واتفورد المركز الاخير في الدوري برصيد ٣ نقاط فقط وهو النادي الأقرب للهبوط هذا العام لدوري الدرجة الأولي الأنجليزي.
توتنهام مع هدافه هاري كين قد قدم موسم تاريخي حيث وصل الي نهائي دوري الابطال اوروبا في الموسم الماضي وقد خسر اللقب أمام خصمه الأنجليزي ليفربول .
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