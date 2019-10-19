شكرا لقرائتكم أبرز الأرقام فى الأسبوع الرابع من عمر الدورى العام المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت مباريات الأسبوع الرابع من عمر الدورى العام المصرى موسم 2019 -2020، والتى شهدت الجولة العديد من الأحداث والظواهر التى نرصدها فى هذا التقرير. - عدد المباريات: 6 - عدد المؤجلات: 3 - حالات الفوز: 3 (منها 2 خارج الأرض) - حالات التعادل: 3 (تعادلين سلبيين) - عدد الأهداف: 5 - الأشواط: هدفين في الشوط الأول و3 أهداف في الثاني - أهداف من علامة الجزاء: 1 (صلاح أمين لاعب المقاصة في مرمى المصري) - أهداف الأجانب: لا يوجد - أهداف البدلاء: 1 (صلاح أمين لاعب المقاصة) Advertisements - أهداف عكسية: لا يوجد - أكبر المسجلين: صلاح أمين لاعب المقاصة (38 سنة) - مراكز المسجلين: الهجوم (4 أهداف) -الوسط (لا يوجد) – الدفاع (1 هدف) - طريقة التسجيل: بالقدم اليمنى (3 أهداف) – القدم اليسرى (1 هدف) – ضربات رأس (1 هدف) - بطاقات صفراء: 20 إنذار - الكروت الحمراء: لا يوجد - 4 من الأهداف الخمسة جاءت عن طريق مهاجمين يرتدون القميص رقم 9 وهم محمد رجب (الإنتاج الحربي) – صلاح أمين (المقاصة) – مروان حمدي (دجلة) – خالد قمر (الاتحاد السكندري) هداف المسابقة: عبد الله السعيد لاعب بيراميدز – رمضان صبحي لاعب الأهلي – عمرو الحلواني لاعب حرس الحدود (3 أهداف)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز الأرقام فى الأسبوع الرابع من عمر الدورى العام المصرى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.