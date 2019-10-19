شكرا لقرائتكم تعديل موعد مباريات بتروجت فى منافسات القسم الثاني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأيضا تم تعديل موعد مباراة بيلا وفاركو ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة للمسابقة نفسها لتقام في الثالثة عصر الثلاثاء 22 أكتوبر بستاد كفر الشيخ. وقام فريق بتروجيت بتغيير ملعبه إلى ستاد الجيش الثالث بدلا من ستاد السويس الجديد ، وبيلا إلى ستاد كفر الشيخ بدلا من نادي بيلا ، حيث يرتبط الملعبان الجديدان بمباريات أخرى في الموعد الأول للمباراتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعديل موعد مباريات بتروجت فى منافسات القسم الثاني... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.