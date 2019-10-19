شكرا لقرائتكم ميسي: العديد من الأشخاص في برشلونة لا يريدون نيمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، إنه لا يريد أن يوقع على عقد مدى الحياة مع فريق برشلونة، الذي انضم إليه في عام 2000 وكان يبلغ وقتها 13 عاماً.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في يونيو 2021 وأعطى مؤخراً الضوء الأخضر للدخول في مفاوضات لتجديد تعاقده، في مقابلة مع الإذاعة الإسبانية، وقال: فكرتي هي البقاء هنا إلى الأبد.

وبينما حافظ ميسي في آخر مقابلة له بالإذاعة أنه يريد أن يختم مسيرته مع برشلونة، كشف أنه لا يفضل أن يفعل ذلك من خلال التوقيع على عقد مدى الحياة.

وقال للإذاعة الارجنتينية مترو 1 95: صحيح أن برشلونة قدم لي عقد مدى الحياة، ولكن ما قلته هو أنني لا أريد عقد يربطني.

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وأضاف: أريد أن أكون بصحة جيدة لأقدم أفضل أداء، أن ألعب وأوصل القتال على الأهداف. البقاء هنا يمكن أن يكون للأبد ولكن بدون عقد.

وتحدث ميسي أيضا عن زميله السابق بالفريق البرازيلي نيمار، وقال: نتحدث مع نيمار كثيرا، مازال هناك مجموعة عبر تطبيق (واتساب) تضم أيضا لويس سواريز.

وأضاف: عودته لبرشلونة معقد، منذ رحيله من هنا العديد من أعضاء النادي والأشخاص لا يريدون عودته. من وجهة نظر رياضية ستكون عودته رائعة، ولكن من وجهة النظر الأخرى فالأمر مفهوم. إنها مسألة معقدة بعض الشيء.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تصريحاته الإذاعية التي تحدث فيها عن كريستيانو رونالدو، حيث قال : إنه شيء غريب. كانت الأمور جيدة عندما كان رونالدو متواجدا في الدوري الإسباني. لقد جعل مباراة الكلاسيكو مميزة للغاية، كما أعطى قيمة كبيرة للدوري الإسباني.

وكان رونالدو انتقل لصفوف يوفنتوس الإيطالي من ريال مدريد قبل أكثر من 15 شهرا.