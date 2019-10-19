موراي يتألق في أنتويرب ويبلغ الدور قبل النهائي لبطولة لأول مرة في عامين









اسماء السيد - فاز أندي موراي على الروماني ماريوس كوبيل الصاعد من التصفيات بنتيجة 6-3 و6-7 و6-4 في بطولة أوروبا المفتوحة للتنس في أنتويرب اليوم الجمعة ليبلغ الدور قبل النهائي في منافسات الفردي في بطولة لأول مرة في عامين. وبدا اللاعب البريطاني، العائد إلى بطولات اتحاد المحترفين بعد الخضوع لجراحة أنقذت مسيرته في يناير كانون الثاني، في طريقه للفوز بمجموعتين متتاليتين لكن كوبيل أجبره على خوض مجموعة فاصلة.

لكن موراي تألق واستفاد من خمس بين 14 نقطة لاحت له لكسر إرسال منافسه وفاز بنسبة 87 في المئة من نقاط إرساله الأول في مباراة استغرقت ساعتين و35 دقيقة ليبلغ الدور قبل النهائي في فردي الرجال ببطولة لأول مرة منذ فرنسا المفتوحة في 2017.

وسيتقابل موراي في المباراة المقبلة مع جيدو بيا البالغ من العمر 32 عاما أو أوجو أومبير.

وبعد فوزه بالمجموعة الأولى تقدم موراي، الحاصل على ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، 3-1 في المجموعة الثانية قبل أن يفقد تركيزه بينما كان يرسل للفوز بالمباراة والنتيجة 5-3.

وارتكب اللاعب البريطاني خطأ مزدوجا ليمنح كوبيل الفرصة لكسر إرساله ليدفع اللاعب الروماني المواجهة لمجموعة فاصلة بعد فوزه بالمجموعة الثانية عقب شوط فاصل.

Advertisements

وتعادل اللاعبان 4-4 في المجموعة الأخيرة قبل أن يضغط موراي ويحقق الفوز بطريقة رائعة منهيا المباراة بضربة الإرسال الساحقة التي كانت التاسعة له في اللقاء.

وقال موراي عقب المباراة "لم أخض الكثير من المباريات في العامين الماضيين ولذلك عندما تصل إلى نهاية المباراة تواجه دائما صعوبة في تسديد ضربات الإرسال".

وتابع "لعبت مباراة سيئة عندما كانت النتيجة 5-3 في المجموعة الثانية وبعد ذلك أعتقد أن ثقة المنافس زادت في نفسه. سدد ضربات الإرسال بشكل رائع".

وتابع "لعب بشراسة كبيرة في نهاية المجموعة الثانية وكذلك في المجموعة الثالثة لكن لحسن الحظ نجحت في الفوز في النهاية. كانت مباراة صعبة".

وفي وقت سابق أهدر السويسري ستانيسلاس فافرينكا نقطة حسم المباراة في المجموعة الثانية قبل أن يتفوق على جيل سيمون 6-3 و6-7 و6-2 ويبلغ الدور قبل النهائي له في بطولة لأول مرة منذ فبراير.

وفي الدور قبل النهائي سيلعب مع الإيطالي يانيك سينر في تكرار لمواجهتهما في الدور الأول لأمريكا المفتوحة هذا العام بعد أن فاز اللاعب الموهوب (18 عاما) على الأمريكي فرانسيس تيافو 6-4 و3-6 و6-3.