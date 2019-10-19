موعد مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري العام والقنوات الناقلة

يستعد نادي الزمالك لخوض لقاء الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري العام أمام المقاولون العرب، والتي يستضيفها ملعب السلام مساء اليوم السبت، وذلك بعد أن قامت لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة بتغيير موعد مباراة الفارس الأبيض وذئاب الجبل لتقام في الموعد المحدد لمباراة القمة التي كانت من المفترض أن يخوضها قطبي كرة القدم المصرية “الأهلي والزمالك” ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تم تغيير موعدها لأسباب أمنية.

وتقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب في تمام الثامنة من مساء اليوم السبت الموافق 19 من شهر أكتوبر الجاري، ويستضيفها ملعب السلام، ومن المفترض أن تقوم قنوات أون سبورت والنيل الرياضية وتايم سبورت بالبث المباشر للمباراة في الموعد المحدد لها.