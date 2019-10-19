اتحاد الكرة يدرس إقامة مباراة القمة في 28 أكتوبر أو بعد أمم إفريقيا

صرح مصدر موثوق داخل اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم مشيرة إلى أن اللجنة وإدارة المسابقات يدرسان حلول لاستكمال بطولة الدوري المحلي دون مجاملة لأي طرف على حساب الآخر.

وأكمل المصدر مشيرا إلى أن اللجنة تقترح إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على أن يتم إقامة المباراة على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، ولكن يشترط فوز الفارس الأبيض بلقاء الذهاب بدور الـ32 أمام فريق جينيراسون السنغالي، والتي تقام بالقاهرة في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

أما في حال تلقي الزمالك الهزيمة فسيقوم الفارس الأبيض بخوض لقاء بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في 28 من الشهر الجاري وتأجيل مباراة القمة أمام المارد الأحمر لحين انتهاء أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتي تنتهى في 22 من شهر نوفمبر القادم.