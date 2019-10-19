حسين السيد على أعتاب الرحيل عن الأهلي في ميركاتو الشتاء والبحث عن عرض خليجي

انتشرت العديد من الأنباء التي تشير إلى رحيل حسين السيد عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة؛ حيث يبحث اللاعب ووكيل أعماله عن عرض خليجي إماراتي أو سعودي.

وجاء ذلك في ظل عدم مشاركة اللاعب بين صفوف المارد الأحمر أو الحصول على فرصة للمشاركة بالرغم من قيده ضمن القائمة المحلية للفريق خلال اللحظات الأخيرة، الأمر الذي يراه حسين مضرا لمشواره الكروي، والذي يؤثر بالسلب عليه ويحرمه من المشاركة في صفوف المنتخب الوطني والانضمام إلى معسكرات المنتخب.

وكان حسين السيد قد انضم إلى صفوف الاتفاق السعودي والاحتراف بين صفوفه خلال الموسم المنقضي، ومن ثم عاد إلى صفوف المارد الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وكان من المقرر أن ينضم إلى صفوف الإسماعيلي على سبيل الإعارة، ولكن جميع المحاولات فشلت بسبب القيمة المالية لإعارة اللاعب.