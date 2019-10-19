رسميا.. عمرو جمال يغيب عن لقاء المنتخب العسكري وكندا بكأس العالم

خضع مهاجم المنتخب العسكري لإجراء بعض الأشعة، التي أكدت غيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى خمسة عشر يوما، وبذلك يغيب عن لقاء المنتخب مع كندا ببطولة كأس العالم العسكرية التي تقام في الصين ومباريات المنتخب في حال الفوز على منتخب كندا واستكمال مسيرته بالبطولة.

وكان عمرو جمال قد أصيب بمزق في الخلفية خلال لقاء المنتخب العسكري مع منتخب عمان ضمن منافسات الجولة الثانية بالمسابقة، والذي انتهى بهزيمة المنتخب الوطني بهدف نظيف، ليجري المدير الفني للمنتخب “سيرجيو فارياس” تبديلا جديدا خلال الشوط الأول بالدفع بحسام باولو بدلا من عمرو جمال.

ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب العسكري ومنتخب كندا في تمام الحادية عشرة من صباح غدا الأحد بتوقيت الصين والخامسة فجرا بالتوقيت المحلي للقاهرة، على أن يقام اللقاء بمدينة وهان الصينية.