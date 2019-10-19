المنتخب العسكري بالزي الأحمر في لقاء كندا ببطولة كأس العالم

صرح المنتخب العسكري عن ارتداء لاعبيه الزي الأحمر في لقاء كندا ببطولة كأس العالم، وجاء ذلك خلال الاجتماع الفني الذي عقد بين المنتخبين العسكري والكندي، في ظل حضور المدير الإداري للمنتخب العسكري “يسري عرفان”.

واختتم المنتخب العسكري تدريباته اليوم السبت استعدادا للقاء كندا، والذي يقام ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس العالم العسكرية التي تقام بالصين من 16 من شهر أكتوبر الجاري وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب العسكري وكندا في تمام الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي للقاهرة والحادية عشرة صباحا بتوقيت الصين، وتقام المباراة في مدينة وهان الصينية.

ويقع منتخب عمان في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز الثمين الذي حققه على منتخب كندا برباعية نظيفة والفوز على منتخب مصر بهدف نظيف، ويليه منتخب اليونان برصيد 4 نقاط، ويأتي منتخب مصر في المركز الثالث بنقطة وحيدة.