تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع في لقاء المقاولون العرب بالدوري العام

لقاء جديد يستعد له نادي الزمالك ضمن منافسات الأسبوع الخامس ببطولة الدوري المصري الممتاز، والذي يقام أمام المقاولون العرب في تمام الثامنة من مساء اليوم السبت، بعد تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي لأسباب أمنية.

ويستضيف اللقاء ملعب السلام، وكان من المقرر إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم، ولكن بعد التغييرات والتبديلات التي أجريت من قبل لجنة المسابقات التابعة لاتحاد كرة القدم المصري، تم الاستقرار على إقامة مباراة الفارس الأبيض وذئاب الجبل اليوم السبت.

ومن المتوقع أن يخوض نادي الزمالك لقاء المقاولون العرب اليوم بالتشكيل التالي: