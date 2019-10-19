شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ماذا أبلغ الأهلى لاعبيه بخصوص مباراة الجونة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأهلى فى بيانه الأخير أن الفريق لن يلعب أى مباراة محلية قبل مواجهة الزمالك فى مباراة القمة، والتى تم تأجيلها لدواعٍ أمنية بعدما كان مقررا إقامتها اليوم السبت.

ولم يجر الأهلى بعمل أى ترتيبات تخص رحلة سفر الفريق للجونة، فى الوقت الذى أكدت إدارة النادى الأهلى أن القرار الأخير مرهون بمباحثات اللجنة الخماسية، التى تدير الكرة المصرية فى هذا الشأن، قبل إصدار قرارها النهائى بخصوص إقامة مباراة الأهلى والجونة أو تأجيلها.

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