شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراتين فى دورى القسم الثانى لانشغال الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة بتروجت مع الجمهورية بشبين ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى لدورى القسم الثانى، لتقام فى الثالثة عصر الثلاثاء 22 أكتوبر باستاد الجيش الثالث بالسويس. كما تم تعديل موعد مباراة بيلا وفاركو ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة للمسابقة نفسها لتقام في الثالثة عصر الثلاثاء 22 أكتوبر باستاد كفر الشيخ. يأتي ذلك بعدما قرر بتروجيت تغيير ملعبه إلى استاد الجيش الثالث بدلا من السويس الجديد، وبيلا إلى استاد كفر الشيخ بدلا من نادى بيلا، حيث يرتبط الملعبان الجديدان بمباريات أخرى في الموعد الأول للمباراتين.

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