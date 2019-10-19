بره الملعب.. سمر حمزة لاعبة المصارعة: هتجوز بعد الأولمبياد وهكمل بعد الأمومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات، على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن. نجمة اليوم هى سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة فكان معها الحوار التالى..

سمر حمزة ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ بحب العصافير جدا، أحب أربيهم، وكمان بحب الطبخ فى المنزل.

سمر ووالدتها ما الأكلة التى تتميزين فيها؟ ما الأكلة التى تتميزين فيها؟ بحب البامية.. بحب أطبخها وأكلها.

سيلفى سمر حمزة من نجمك المفضل؟ من نجمك المفضل؟ فان ديزل أو جوسون الاثنان بحبهما. Advertisements من هو مطربك المفضل؟ من هو مطربك المفضل؟ طبعا عمرو دياب

لاعبة المصارعة خارج البساط لو لم تكونى لاعبة ماذا كنتى تتمنين؟ لو لم تكونى لاعبة ماذا كنتى تتمنين؟ كان نفسى أكون دكتورة، لكن الرياضة طبعا حولت حياتى بسبب التدريبات والبطولات. لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ مش بعمل حاجة خالص عشان محدش يقول بستغل الرياضة فى المشاكل مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ ياسمين عبد العزيز.. بحسها مختلفة جدا

لاعبة منتخب المصارعة بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ بحب الاثنين، الكاجوال ليه وقته والفورمال ليه وقته، طبعا حسب المناسبة. فى الارتباط تفضلين يكون لاعب أم وظيفة أخرى؟ فى الارتباط تفضلين يكون لاعب أم وظيفة أخرى؟ إن شاء الله ناوية بعد أولمبياد طوكيو ارتبط وأتزوج وأخلف، وأواصل المصارعة لأن فى الدول الأخرى البنات تواصل اللعب وهن لديهن بيت وأسرة وأطفال، وده شىء مش موجود عندنا، واللى ناوية أعمله ده هيغير تفكير ناس كتير، إنى أكون بطلة وأم عندها أسرة فى نفس الوقت.

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