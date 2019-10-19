شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخير حسام عاشور بين الاعتزال أو التجديد موسماً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخير مسئولو النادي الأهلي حسام عاشور، قائد الفريق، بين التجديد لمدة موسم أو الاعتزال بنهاية الموسم الجارى، وينتهى عقد حسام عاشور مع الأهلي فى نهاية الموسم الجارى برفقة عدد من النجوم الآخرين منهم أحمد فتحى ووليد سليمان وشريف إكرامى.
فى الوقت الذى يرغب حسام عاشور في التتويج مع الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، ليعلن بعدها الاعتزال، مبديا رغبته فى الاستمرار داخل الملاعب من أجل خدمة النادى الأهلي إلا أنه لن يجد فرصة أفضل من إعلان اعتزاله سوى خلال التتويج بكأس أفريقيا.
ولا يشارك حسام عاشور مع الأهلي بشكل أساسى منذ تولي رينيه فايلر المسئولية الفنية.
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