شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك مساء اليوم السبت لقاء مهما أمام المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوى الممتازعلى ملعب السلام، بعد التبديلات التى أجرتها لجنة المسابقات باتحاد الكرة فى الأيام الماضية، بتقديم موعد مباراة الأبيض وذئاب الجبل لتقام اليوم السبت بدلاً من مباراة القمة التى كانت ستجمع القطبين بالأسبوع الرابع من مسابقة الدورى والتى تم تأجيلها لأسباب أمنية.

تنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الثامنة مساء اليوم السبت على ملعب السلام.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر قناتى تايم سبورت وأون سبورت.





حكم مباراة الزمالك والمقاولون اليوم

محمود البنا ويعاونه سمير جمال ومحمد عزازي ومعهم طارق سامي حكما رابعا

Advertisements

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومحمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراته أمام المقاولون العرب لتحقيق عدد من الأهداف، أولها التقدم فى جدول مسابقة الدورى الممتاز، بعد التعادل الأخير الذى حققه الأبيض أمام نادى مصر، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة، بهدف لكل فريق، والذى تسبب فى إهدار أول نقطتين للأبيض فى مسابقة الدورى هذا الموسم، ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من الفوز فى مباراتين والتعادل فى مباراة، فيما تساوى معه المقاولون فى الرصيد من النقاط، إلا أن الذئاب يسبقه فى الترتيب حيث أحتل المركز الثالث، بفارق الأهداف، حيث أحرز 4 أهداف فيما أكتفى الأبيض بإحراز 3 أهداف.