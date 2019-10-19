شكرا لقرائتكم خبر عن حكم الزمالك وجينيراسيون.. تاريخ طويل مع القطبين وأزمة الدراويش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الزمالك مباراة فريقها أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالى، التى ستقام الخميس المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا على استاد السلام، بعدما انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف. ويضع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الكثير من الحسابات للمباراة المرتقبة بين الفريقين، نظرًا للأزمة التى شهدتها الفترة الأخيرة، بعد قرار إعادة اللقاء عقب رفض مسئولى الفريق السنغالى خوض المباراة بعد تعديل موعدها السابق لإقامتها على بملعب برج العرب بدلاً من بتروسبورت، ليتمسك الأخير بموقفه لتنتهى الأزمة بإعادة المباراة بين الفريقين. لذا قرر "كاف" إسناد مهمة إدارة المباراة تحكيميًا للحكم الكاميرونى أليوم نيانت ويعاونه كل من ايفيس جاى نوبى مساعد أول وساندا أومارو مساعد ثانى وجيانوت فرانك بيتو حكم رابع ويراقب الحكام الغانى محمدوا نور الدين. ويُعد الحكم الكاميرونى من أبرز حكام القارة الأفريقية الذى أسندت له الكثير من المباريات المهمة فى الفترة الأخيرة، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز المباريات التى أدارها الحكم الكاميرونى وتاريخه مع الأندية المصرية فى التقرير التالى.. - الظهور الأخير للكاميرونى نيانت فى مصر

- الظهور الأخير للكاميرونى نيانت فى مصر لم يبتعد الكاميرونى أليوم نيانت عن الملاعب المصرية منذ وقت طويل، وكان آخر ظهور له فى الملاعب المصرية بنهائى كأس الأمم الأفريقية، عندما أدار مباراة الجزائر والسنغال فى النهائى الأفريقى الذى أقيم باستاد القاهرة وانتهى بفوز المنتخب الجزائرى بهدف دون رد وتتويجه باللقب.

وكان أليون نيانت شاهدًا على فوز المنتخب الوطنى فى البطولة نفسها، عندما أدار مباراة افتتاح كان 2019 بين مصر وزيمبابوى، والتى انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

كما أسندت مباراة قمة الجولة الثانية من الدور الأول والتى جمعت المنتخبين المغربى والإيفوارى للحكم الكاميرونى وانتهت بفوز أسود الأطلسى بهدف دون رد باستاد السلام، الذى سيشهد إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت، كما تُعد مشاركته فى نهائى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة الخامسة له على التوالى فى إدارة مباريات نهائيات "الكان"، وعاشر نهائى أمم أفريقيا يُديره فى تاريخه.

- تاريخ الحكم الكاميرونى أليوم نيانت مع الزمالك

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أدار الكاميرونى عدة مباريات للفرق المصرية، منها 6 مباريات للأهلى و5 للزمالك من بينها مباراة قمة جمعت بين الفريقين، كما أدار مباراة للإسماعيلى ومثلها للمقاصة، بينما أدار للمنتخب 5 مواجهات أمام غينيا، والسنغال، وسيراليون، بالإضافة للقاء المنتخب الأوليمبى مع نظيره المغربى، وزيمبابوى فى افتتاح كان 2019.

الزمالك حقق الفوز مرتين وخسر 3 مرات تحت إدارة نيانت، وكانت آخر مباراة أدارها للأبيض أمام الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2016، ووقتها خسر الأبيض بخمس أهداف مقابل هدفين.

وكذلك أدار المباراة الشهيرة بين الأهلى والزمالك بدورى أبطال أفريقيا 2013 فى القمة التى فاز بها الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

كما أدار "نيانت" نهائى كأس السوبر الأفريقى 2009، وكذلك نهائى دورى الأبطال الأفريقى فى 2012، وشارك فى كأس العالم للأندية فى 2013 و 2015.

ودخل التاريخ كأصغر حكم يدير مباريات بكأس العالم للأندية عام 2013، وكان عمره وقتها 31 عاما، وحصل نيانت البالغ من العمر 37 عاما، حيث أنه من مواليد 1982، على الشارة الدولية عام 2008.

- أليوم نيانت شارك فى أزمة الإسماعيلى والأفريقى التونسى

نيانت كان شاهدًا أيضًا على أزمة استبعاد الإسماعيلى فى دورى أبطال أفريقيا خلال النسخة الماضية بسبب أحداث لقاء الدراويش أمام الأفريقى التونسى، التى تم إلغاؤها فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا النسخة الماضية بسبب الشغب الجماهيرى من قبل بعض جماهير الدراويش عندما كانت النتيجة تُشير لتقدم الأفريقى 2-1، قبل أن يُنهى الحكم اللقاء فى الدقيقة 83 من زمن المباراة.