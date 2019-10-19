سوبر كورة.. الأهلي ينتظر عودة الخطيب لحسم ملف تجديد عقود رباعى الفريق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو النادي الأهلي التجديد لرباعى الفريق حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان، والذين تنتهي عقودهم مع الفريق بنهاية الموسم الجارى، وبالتالي يحق لهم التوقيع لأى نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وأكد مصدر مطلع داخل إدارة الأهلي أن ملف التجديد لقادة الفريق الأربعة ينتظر عودة محمود الخطيب رئيس النادي والذي يغيب فى هذه الفترة لمروره بوعكة صحية شديدة. Advertisements وأجرى الخطيب عملية حقن بالظهر بمستشفى الملكي بالإسكندرية للتخلص من الآلام القاسية فى الظهر الفترة الأخيرة وهى المرة الثانية التي يخضع فيها لعملية الحقن خلال أسبوعين لتفادي إجراء عملية جراحية جديدة في ألمانيا. ولم يحصل إكرامى وعاشور على فرصة المشاركة كأساسيين تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلى خلال المباريات التى لعبها الفريق في الدوري حتى الآن، فى حين يحل وليد سليمان بديلا في معظم اللقاءات، ونفس الحال لأحمد فتحي الذى يشارك بالتبادل مع محمد هانى. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة عن آخر تطورات ملف التجديد لرباعى الأهلى.. اضغط هنا

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