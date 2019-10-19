شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينجح صلاح فى فك عقدة مانشيستر يونايتد غدا؟ والان مع التفاصيل

ينتظر عشاق البيرليمرليج بشغف كبير مباراة ليفربول ضد مانشيستر يونايتد غدا الأحد ضمن حساب الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يسعى المصري محمد صلاح لكسر رقم شخصي جديد أمام الشياطين الحمر.

عقدة صلاح مع اليونايتد

ويعد هذا لقاء ليفربول ضد مانشيستر يونايتد هاما بشكل كبير للمصري محمد صلاح مهاجم وجناح ليفربول، حيث ستكون مباراة صلاح أمام الشياطين الحمر غدا الخامسة منذ انتقاله إلى ليفربول في صيف عام 2017 قادماً من روما الإيطالي.

وعلى الرغم من خوض خمسة لقاءات أمام الشياطين الحمر إلا أن الجناح المصري لم يتمكن من هز شباك أبناء المدرب سولشاير.

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محمد صلاح نجح بتسجيل الأهداف في جميع أندية الدوري الإنجليزي التي واجهها ماعدا 3 أندية وهم مانشستر يونايتد، شيفيلد يونايتد وسوانزي سيتي، فهل يفك المصري عقدته ضد الشياطين الحمر غداً ؟

ترتيب ليفربول في البيرليمرليج

يتصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة بعدما حقق الريدز سلسلة إنتصارات في الجولات الثمان الماضية ، يليه فريق مان سيتي برصيد 16 نقطة بإجمالي فوز 5 مباريات وتعادل وحيد وخسارتين .

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول ضد مانشيستر يونايتد غدا الأحد القادم الموافق 20 أكتوبر على ملعب Martin Atkinson في تمام الساعة الخامسه والنصف بتوقيت القاهرة .