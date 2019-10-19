الامارات | إبراهيموفيتش يتحدى الزمن ويخطط للعودة إلى الدوري الإيطالي

شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يتحدى الزمن ويخطط للعودة إلى الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرغب نجم كرة القدم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجليس جالاكسي الأميركي في العودة للدوري الإيطالي.

وأشار إبراهيموفيتش (38 عاما)، الذي ينتهي عقده مع الفريق الأميركي في يناير المقبل، إلى أنه لا يرجح تمديد عقده أو الاستمرار في الدوري الأميركي، وألمح إلى إمكانية عودته للعب في الدوري الإيطالي.

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وأكد إبراهيموفيتش في مقابلة نشرتها صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية الرياضية أنه لم يفكر بعد في وجهته المقبلة ولكنه وصف إيطاليا بوطنه الثاني وكشف أنه سيعود إلى الدوري الإيطالي فقط من أجل الفوز بلقب.

وقال إبراهيموفيتش: "إنني في الثامنة والثلاثين من عمري ولدي حماس الفوز مثل لاعب شاب، لم أفكر في مستقبلي حتى الآن. سأقيم الأمر بعد مناقشته مع عائلتي. سأواصل اللعب فقط إذا وجدت شيئا خاصا يمكنه الحفاظ على الحماس بداخلي. هنا أو في أي مكان آخر".

وأضاف : "إيطاليا وطني الثاني. سأستمع لكل شيء، لكنني أريد الكفاح لأقصى درجة، إذا عدت لإيطاليا، سيكون هدفي هو الفوز بلقب الدوري المحلي".