شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لن ألعب السوبر الأفريقي في قطر.. وأهلا بالمشاكل مع «كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن فريقه لن يخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي، في قطر، بعد الأنباء التي ترددت عن إقامة المباراة هناك.

وكان «كاف» أعلن قبل أسابيع أنه لم يتم تحديد موعد ومكان إقامة اللقاء، ووقتها كانت أنباء قد أشارت إلى إقامة المباراة باستاد هزاع بن زايد في الإمارات.

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وأضاف «منصور»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الزمالك اليوم»: «لو السماء انطبقت على الأرض مافيش لاعب هايروح يلعب سوبر في قطر، أنا مش هالعب في قطر».

وتابع: «لو الاتحاد الأفريقي عايز يعمل مشكلة جديدة أهلا بالمشاكل، أنا عندي استعداد ألعب مع الترجي منافسي في قلب تونس الشقيقة، شعبها محترم، لكن مش هاروح قطر اللي بتحرض على الإرهاب علشان آخد صفيحة وأرجع.. لأ طبعا».