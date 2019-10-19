شكرا لقرائتكم خبر عن «نيانت» حكمًا لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن اختيار الكاميروني أليوم نيانت حكماً للقاء الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، المقررة مساء الخميس المقبل، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي.

وكان «كاف» قرر إعادة المباراة بين الفريقين، وعدم اعتماد نتيجة اللقاء الذي رفض الفريق السنغالي خوضه باستاد برج العرب، احتجاجا على تغيير موعده ومكان إقامته.