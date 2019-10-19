كلوب : التقليل من مانشيستر يونايتد خدعة والجميع يريد هزيمتنا 

السبت 19 أكتوبر 2019

ضرب الألماني يورجيان كلوب بتصريحات نارية مه صحيفة " ليفربول إيكو" قبل قمة الغد بين ليفربول ومانشيستر يونايتد ضد إطار منافسات الجولة التاسعة من البيرليمرليج.



تصريحات مدرب ليفربول

وتحدث يورجن كلوب مع صحيفة "ليفربول إيكو" عن العديد من الأشياء التي تخص الردز، وخاصة المباراة القادمة التي تنتظر الفريق غداً الأحد ضد مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من البيرليمرليج.

وصرح يورجن كلوب : " التقليل من مانشستر يونايتد في وسائل الإعلام؟ قرأت وتابعت هذا في وسائل الإعلام، ولكنني كنت أتوقع أشياءمن هذا القبيل" *.

وتابع الألماني :" أنا مندهش من هذا الفرق وهذا التقليل ولكني مؤمن تماماً وبنسبة 100% من قوة مانشستر يونايتد".

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وأردف كلوب :" لقد رأيت كل هذه المقالات ويبدو أن جميعها تريد مساعدة مانشستر يونايتد، كل من أو قال هذا الكلاميريد سقوطنا ويشجع مانشستر".

ترتيب ليفربول في البيرليمرليج

يتصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة بعدما حقق الريدز سلسلة إنتصارات في الجولات الثمان الماضية ، يليه فريق مان سيتي برصيد 16 نقطة بإجمالي فوز 5 مباريات وتعادل وحيد وخسارتين .

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول ضد مانشيستر يونايتد غدا الأحد القادم الموافق 20 أكتوبر على ملعب Martin Atkinson في تمام الساعة الخامسه والنصف بتوقيت القاهرة .