شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يجدد الثقة فى رئيس لجنة التظلمات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للجبلاية، إعادة تشكيل لجنة التظلمات باتحاد الكرة، إلا أن اتحاد الكرة قرر تجديد الثقة فى اللجنة وطرحها بنفس تشكيلها أمام الجمعية للتصويت على استمرارها. وقرر اتحاد الكرة، إقامة اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر لها يومىّ 30 و31 أكتوبر الجارى بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر. Advertisements ورفض مسئولو اللجنة الخماسية إقامة الجمعية العمومية فى مشروع الهدف، فى ظل أعمال البناء والإصلاحات التى تقام هناك بدعم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا". وأخطر اتحاد الكرة الأندية مؤخرا بموعد الجمعية العمومية العادية، وطلب منهم إرسال التفويضات الخاصة بحضور الجمعية على أن يحضر رئيس النادى أو أعضاء مجلس الادارة، كما طلب إرسال مقترحاتهم بشأن الموضوعات التى ترغب الأندية فى مناقشتها

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