شكرا لقرائتكم زكريا ناصف يعلق على صورة حذاء أيمن أشرف مع الخطيب: أخلاقيات الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وعلق ناصف عبر حسابه الشخصي على موقع التدونيات القصيرة تويتر قائلا:

في ناس فاهمة الكلمة دي غلط..هي مش بطولات بس...هي أخلاقيات لعيلة الأهلي وتورث#موروثات.

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والتقطت عدسة الكاميرا صورة لأيمن أشرف ظهير أيسر النادي الأهلي يخفي حذاءه خلف ظهره، أثناء تقدمه لمصافحة محمود الخطيب رئيس النادي، في لفتة أظهرت احترام اللاعب لأحد أساطير القلعة الحمراء وهو ما نال استحسان الجماهير التي أثنت على سلوك أيمن أشرف.

وخضع الخطيب لاجراء عملية حقن بالظهر بمستشفى الملكي بالإسكندرية للتخلص من الآلام القاسية في الظهر التي انتابت رئيس النادي في الفترة الأخيرة وهي المرة الثانية التي يخضع فيه محمود الخطيب لعملية الحقن خلال أسبوعين لتفادي إجراء عملية جراحية جديدة في ألمانيا.