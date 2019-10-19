ماذا أبلغ الأهلى لاعبيه بخصوص مباراة الجونة؟...

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جدة - عمرو شويل أكد الأهلى فى بيانه الأخير، أن الفريق لن يلعب أى مباراة محلية قبل مواجهة الزمالك فى مباراة القمة، والتى تم تأجيلها لدواع أمنية بعد أن كان مقرر إقامتها اليوم السبت.
وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى، أن اللاعبين تم إبلاغهم باستمرار التدريبات حتى إشعار آخر، فى الوقت الذى لن يلعب الفريق مباراة الجونة فى الدورى العام، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل تنفيذا لقرار مجلس إدارة النادى.
ولم يقم الأهلى بعمل أى ترتيبات تخص رحلة سفر الفريق للجونة، فى الوقت الذى أكدت إدارة النادى الأهلى أن القرار الأخير مرهون بمباحثات اللجنة الخماسية، التى تدير الكرة المصرية فى هذا الشأن، قبل إصدار قرارها النهائى بخصوص اقامة مباراة الأهلى والجونة أو تأجيلها.
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