شكرا لقرائتكم جماهير النجم الساحلى تطالب الإدارة باستقبال تبرعات لسداد غرامة كوليبالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

و ذكرت صحيفة "المغرب"، أن جماهير النجم الساحلي ترغب في مساعدة النادي على حل الأزمة المالية التي يعاني منها حالياً بالمساهمة في سداد قيمة الغرامة الموقعة على الإيفواري سليمان كوليبالي لصالح الاهلي من أجل الاستفادة من خدماته بداية من يناير القادم.

وترغب إدارة النجم الساحلى فى دفع قيمة الغرامة المفروضة على اللاعب من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعملة تونس، وهو الأمر الذى ترفضه إدارة الأهلى والتى تصر على استلام قيمة الغرامة بالدولار.

وتوقفت المفاوضات بين الطرفين مؤقتاً خاصة أن باب الانتقالات اغلق فى تونس وبالتالى لن يتم قيد اللاعب قبل الميركاتو الشتوى القادم حتى فى حال انهاء المفاوضات بين الجانبين، وكان كوليبالى قد رحل من الأهلى فى مايو 2017 سرًا وحصل مسئولو القلعة الحمراء على حكم بتغريمه 1.4 مليون دولار، وبعد رحيله عن الأهلى أعلن بارتيك ثيسل الأسكتلندى ضم كوليبالى رسميا فى أغسطس 2018 قبل أن ينضم للنجم الساحلى.

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وحاول النجم حل الأزمة مؤخراً حيث أوفد مندوباً عنه للقاهرة لحسم هذا الأمر لكن الاهلى والنجم لم يتفقان على أى حلول ليقرر الأهلى إخطار الفيفا بعدم سداد الغرامة.

وكانت قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا أوقعت ناديا الاهلي والنجم الساحلي في مجموعة واحدة بجانب بلاتينيوم بطل زيمبابوي والهلال السوداني.