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شكرا لقرائتكم احمد فتحى يحتفل بعيد ميلاد ابنته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونشر فتحي صورة برفقة بناته الثلاثة عبر انستجرام وعلق عليها "عيد ميلاد سعيد يا لي لي يا حلوة".
ويواصل الأهلي تدريباته اليومية بداية من اليوم السبت بعد حصول الفريق علي راحة من التدريبات امس الجمعة.
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