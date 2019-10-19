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احمد فتحى يحتفل بعيد ميلاد ابنته...

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جدة - عمرو شويل احتفل أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي ومنتخب مصر بعيد ميلاد ابنته عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.

 

ونشر فتحي صورة برفقة بناته الثلاثة عبر انستجرام وعلق عليها "عيد ميلاد سعيد يا لي لي يا حلوة".

 

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كان أحمد فتحي قد عاد مؤخراً إلى الحسابات الفنية للجهاز الفني لمنتخب مصر، بعدما حرص حسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنة على الاستفادة من الخبرات الدولية للاعب الأهلي المخضرم، والذي شارك في ودية الفراعنة أمام بتسوانا حيث فاز المنتخب الوطني بهدف نظيف، استعداداً للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كان 2021.

 

ويواصل الأهلي تدريباته اليومية بداية من اليوم السبت بعد حصول الفريق علي راحة من التدريبات امس الجمعة.

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