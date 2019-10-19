شكرا لقرائتكم فايلر يرفض مشاركة محمود متولى فى المران الجماعى للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، الرفض فى الاستعجال بإعادة محمود متولي مدافع الفريق للتدريبات، خاصة أن الفريق مقبل على فترة توقف طويلة بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبي. Advertisements ومن المقرر أن يعود محمود متولى لتدريبات الأهلى بعد اسبوع من الآن وفقا للبرنامج الموضوع من الجهاز الطبى الا أن فايلر ابلغ خالد محمود طبيب الفريق انه لا يوجد حاجه للاستعجال فى توقيت عودته، خاصة وانه لا يوجد ارتباطات محلية واضحة حتى الآن. ويعانى محمود متولى من تمزق فى العضلة الخلفية وهى الإصابة التى تحتاج لـ6 أسابيع علاج من تاريخ الاصابة وفقا لتقديرات الجهاز الطبى الأحمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يرفض مشاركة محمود متولى فى المران الجماعى للأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.