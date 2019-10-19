جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد المقاولون...

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جدة - عمرو شويل الدوري المصري مشتعل فى القمة والقاع



ينشر الخليج 365، جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب، المقرر انطلاقها فى الثامنة مساءا بملعب السلام ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري



جدول ترتيب الدوري المصري، قبل مباراة الزمالك والمقاولون، يشهد تصدر النادي الأهلي، بعد تحقيق العلامة الكاملة بتحقيق 3 انتصارات من 3 مباريات دون أى تعادل أو خسارة ليجمع 9 نقاط متفوقا على بيراميدز الوصيف صاحب الـ 8 نقاط لكنه خاض 4 مباريات حيث لعب لقاء زيادة عن المتصدر.

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الزمالك ضد المقاولون تزيد سخونة الدوري المصري



مباراة الزمالك ضد المقاولون سيتشهد صراع من نوع خاص فى جدول ترتيب الدوري المصري، حيث يحتل ذئاب الجبل المركز الثالث برصيد 7 نقاط بعد خوض 3 مباريات متساويا مع المارد الأبيض صاحب المركز الرابع بنفس عدد النقاط لكن يتفوق المقاولون فى عدد الأهداف حيث سجل لاعبوه 4 أهداف بينما سجل لاعبو الزمالك 3 أهداف فقط فى الثلاث مواجهات السابقة.

الدوري المصري يشهد صراع خاص



ويشهد جدول ترتيب الدوري المصري، صراع من نوع خاص فى القاع، حيث فاجئ إنبى الجميع باحتلال المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد التعرض لـ 3 هزائم والتعادل فى مباراة بينما لم يحقق النادي البترولي أى فوز ليصبح علامة استفهام للجميع ويقرر مجلس الإدارة رحيل الجهاز الفني بقيادة على ماهر وتعيين المدرب المخضرم حلمى طولان لتولي المسئولية الفنية أملا فى تصحيح الأوضاع.