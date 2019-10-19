موعد مباراة الزمالك والمقاولون اليوم في الدوري.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا
يستضيف الزمالك، نظيره المقاولون العرب، في الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويخوض الزمالك لقاء المقاولون بعد تقديمه ليقام اليوم، بعد تأجيل مباراة القمة لأجل غير مسمى.
ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، فيما يتصدر الأهلي المسابقة بـ 9 نقاط، ويأتي المقاولون ثالثا في المركز الثالث.
وتعادل الزمالك منذ أيام أمام إف سي مصر، بهدف لكل منهما، في الجولة الثالثة.
تشكيل الزمالك
يغيب عن الزمالك محمود عبد العزيز وجنش للإصابة.
ومن المتوقع أن يبدأ ميتشو، المدير الفني للزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:
في حراسة المرمى: عواد.
الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وعبدالله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي.
وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو وأوباما وبن شرقي
وفي الهجوم: مصطفى محمد.
القنوات الناقلة للدوري
القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "تايم سبورت" للرياضة.
تردد أون سبورت على نايل سات
التردد H 10853
معدل تصحيح الخطأ 5/6
معامل الترميز 27500
تردد تايم سبورت على نايل سات
التردد : 11449
الاستقطاب :أفقي
معدل الترميز :27500
معامل تصحيح الخطا:4/3
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