اخبار الرياضه

الاطمئنان على محمود الخطيب بعد عملية الحقن

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

قام كلاً من أعضاء مجلس النادي الأهلي والقيادات التنفيذية للنادي بالعمل على التواصل مع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمود الخطيب من أجل الاطمئنان على حالته بعد خضوعه لعملية الحقن في الظهر وكانت هذه العملية في مستشفى الملكي في محافظة الإسكندرية وهذا من أجل أن يتخلص نهائياً من شعور بالألم المستمر في ظهره.

ومن الجدير بالذكر أن هذه العملية هي العملية الثانية الذي خضع لها الأستاذ محمود الخطيب من أجل تجنب الذهاب لألمانيا لإجراء عملية جراحية هناك، حيث خطط أعضاء مجلس إدارة النادي بالإعداد لزيارة للكابتن محمود الخطيب بعد أن يعود إلى منزله كما أنهم يدعون له بالشفاء العاجل وهذا لأنه يحتاج إلى بعضاً من الراحة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا