شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فرص صعود المنتخب العسكرى لدور الـ 16 بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المنتخب العسكرى لكرة القدم لمواجهة نظيره الكندى بالجولة الثالثة لبطولة كأس العالم العسكرية المقامة فى الصين خلال الفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجارى.

ويحتاج المنتخب العسكرى للفوز بهدفين نظيفين على نظيره الكندى مع فوز المنتخب العمانى على نظيره اليونانى للتأهل للدور التالى للبطولة، مع وجود فرصة أخرى للصعود كأحسن ثالث بالنظر لحسابات المجموعات الأخرى.

ويواجه المنتخب العسكرى نظيره الكندى فى الحادية عشرة صباح غد الأحد بتوقيت الصين الخامسة فجراً بتوقيت القاهرة بمدينة وهان الصينية، فيما يلاقى المنتخب العمانى نظيره اليونانى فى نفس اليوم.

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ويتصدر المنتخب العمانى المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على كندا برباعية دون رد ثم على منتخب مصر بهدف دون رد.

فيما يحل المنتخب اليونانى ثانياً برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع منتخب مصر سلبياً ثم فوزه على كندا بهدفين مقابل هدف، بينما يحتل المنتخب المصرى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع اليونان ثم الخسارة من عمان.

فيما يقبع المنتخب الكندى فى المركز الأخير بالمجموعة بدون رصيد من النقاط بعد الخسارة من عمان برباعية ثم الخسارة من اليونان بهدفين مقابل هدف.