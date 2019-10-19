شكرا لقرائتكم خبر عن زكريا ناصف عن إخفاء أيمن أشرف حذاءه احتراماً للخطيب: أخلاقيات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق زكريا ناصف، نجم الأهلي السابق، على صورة أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي والتى جمعته بمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء خلال مران سابق للفريق. وكتب زكريا ناصف عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر، "فى ناس فاهمة الكلمة دى غلط.. هى مش بطولات بس. .هي أخلاقيات لعيلة الأهلي وتورث#موروثات. والتقطت صورة لأيمن أشرف ظهير أيسر النادي الأهلي يخفي حذاءه خلف ظهره أثناء تقدمه لمصافحة محمود الخطيب رئيس النادي، فى لفتة أظهرت احترام اللاعب لأحد أساطير القلعة الحمراء وهو ما نال استحسان الجماهير التى أثنت على سلوك أيمن أشرف. وأجرى الخطيب عملية حقن بالظهر بمستشفى الملكي بالإسكندرية للتخلص من الآلام القاسية في الظهر التي انتابت رئيس النادي في الفترة الأخيرة وهى المرة الثانية التي يخضع فيه محمود الخطيب لعملية الحقن خلال أسبوعين لتفادي إجراء عملية جراحية جديدة في ألمانيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زكريا ناصف عن إخفاء أيمن أشرف حذاءه احتراماً للخطيب: أخلاقيات الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.