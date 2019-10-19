شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. جاهزية نجوم الأهلى عقبة أم ميزة أمام السويسرى فايلر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات الأهلي يملك ميزة إضافية، وهى جاهزية كل نجومه فى الفترة الحالية، خاصة بعد عودة اللاعبين المصابين وانتهاء برامج التأهيل للاعبين آخرين، وتألق بعض اللاعبين الغائبين عن التشكيلة الحمراء.

وباتت السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى فى حيرة لذيذة بسبب كثرة الجاهزين فى صفوف الفريق الأحمر، واتساع قاعدة الاختيارات لقائمة المباريات، وإن كانت سلاح ذو حدين، فإما يحسن التعامل معه فى خلق أجواء تنافسية تصب فى مصلحة الفريق أو يواجه شكاوى من اللاعبين الذين سيبتعدون عن المشاركة فى المباريات.

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