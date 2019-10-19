شكرا لقرائتكم خبر عن الأفريقى لليد يحدد 2 أبريل لمواجهة الزمالك والترجى فى السوبر بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، برئاسة منصور أريمو، 2 أبريل المقبل موعداً لإقامة مباراة الزمالك والنجم الساحلى فى السوبر الأفريقى بالجزائر، بينما حصل الأخير على شرف تنظيم بطولة أفريقيا للأندية أكتوبر 2020 .

وتأهل الزمالك إلى مواجهة النجم الساحلى بعد الحصول على لقب بطولة أفريقيا الأخيرة التى اختتمت بالرأس الأخضر للمرة الـ 12 فى تاريخه، حيث إن لقاء السوبر يؤهل الفائز إلى كأس العالم للأندية "سوبر جروب" 2020، بينما تأهل النجم الساحلى بصفته بطل بطولة الكئوس الأفريقية الأخيرة على حساب الأهلى.

كان الزمالك قد حصل على لقب السوبر الأفريقى الماضى للمرة الثانية على التوالى بالفوز على غريمه التقليدى الأهلى و شارك فى كاس العالم للأندية بالسعودية محققا المركز الخامس .

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ونجح فريق الزمالك فى التريع على عرش أفريقيا برصيد 12 لقب متفوقا على جميع الفرق الأفريقية بالحصول على اللقب للموسم الثالث على التوالى .