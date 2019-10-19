شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو يد الزمالك الدوليون ينضمون للمنتخب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم اللاعبون الدوليون فى صفوف يد الزمالك اليوم، السبت، إلى منتخب مصر استعداداً لمواجهة البرتغال فى وديتى الخميس والسبت المقبلين، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية بتونس يناير المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين المنضمين للمنتخب من صفوف الزمالك كلا من: محمد على وأحمد الأحمر وحسن وليد قداح ويحيى الدرع وأكرم يسرى و كريم أيمن و أحمد مؤمن ووسام سامى نوار

يأتى انضمام نجوم الزمالك اليوم بعد الحصول على راحة لمدة 48 ساعة بعد العودة بلقب بطولة أفريقيا للأندية رقم 12 فى تاريخ القلعة البيضاء فى النسخة التى اختتمت فى الرأس الأخضر

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تقام اليوم السبت قرعة بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد المقرر أن تستضيفها تونس خلال الفترة من 16 حتى 26 يناير القادم بحضور مسؤولى اتحاد التونسى لكرة اليد وجامعة الرياضة.

ويواصل المنتخب الوطنى لرجال كرة اليد تدريباته اعلى فترتين صباحا ومساء تحت إشراف الجهاز الفنى بقيادة الإسبانى جارسيا باروندو وذلك استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية.