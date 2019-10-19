شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض الاستعجال فى عودة محمود متولي بسبب التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، الاستعجال فى إعادة محمود متولي مدافع الفريق للتدريبات، خاصة أن الفريق مقبل على فترة توقف طويلة بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبى.

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ومن المقرر أن يعود محمود متولي لتدريبات الأهلي بعد أسبوع من الآن، وفقا للبرنامج الموضوع من الجهاز الطبي، إلا أن فايلر أبلغ خالد محمود طبيب الفريق بعدم الحاجة للاستعجال فى عودة اللاعب، خاصة فى ظل عدم وجود ارتباطات محلية واضحة حتى الآن.

ويعاني محمود متولي من تمزق فى العضلة الخلفية والتي تحتاج لـ6 أسابيع علاج من تاريخ الإصابة، وفقا لتقديرات الجهاز الطبى الأحمر.