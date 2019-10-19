شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 5 لاعبين تبدل حالهم بعد الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد لعنة الإصابات أكبر عائق يمكن أن يواجهها أى لاعب كرة قدم محترف لتطوير مستواه وتنمية قدراته، لاسيما تلك الإصابات التى يضطر على إثرها اللاعب للابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة.

ويعتبر الرباط الصليبي أسوأ الإصابات التى يتعرض لها أى لاعب كرة القدم، فقد دمرت هذه الإصابة مسيرة مواهب تنبأ لها كثيرون بمستقبل زاهر فى عالم الساحرة المستديرة، وأرهقت نجوما آخرين لدرجة أجبرتهم على الاعتزال مبكرا.

وهناك 5 لاعبين مازالوا يبحثون عن أنفسهم، حيث اختلف أداؤهم عن المستوى الذين ظهروا به مع أنديتهم، الأمر الذى أثار تخوف الجماهير على مستقبل هؤلاء النجوم.

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ولمعرفة الـ5 لاعبين الذين تبدل حالهم بعد الإصابة اضغط هنا