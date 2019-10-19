شكرا لقرائتكم خبر عن غياب الجناينى وراء تأجيل اجتماع اتحاد الكرة الطارئ للرد على بيان الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، تأجيل الجلسة التى كان مقررا عقدها اليوم السبت بمقر الجبلاية، لمناقشة الرد على بيان الأهلي.



واستقرت اللجنة على تأجيل الاجتماع لحين عودة عمرو الجنايني رئيس اللجنة من أمريكا يوم الثلاثاء المقبل، حيث يتواجد هناك لأسباب خاصة.

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ويعقد أعضاء اللجنة جلسة ودية اليوم بمقرالاتحاد لمناقشة الأمر بخصوص بيان القلعة الحمراء.

كان مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، قد أصدر بيانًا يؤكد فيه احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتى كانت وراء تأجيلها، حسبما أعلن اتحاد كرة القدم، ورفض المجلس فى ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية ورفضه خوض أى مباراة فى بطولة الدورى قبل أن يلعب الأهلى مباراته مع الزمالك التى تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين فى ظل المشاركات المحلية والأفريقية وهو ما وضع اتحاد الكرة فى مأزق و تأزم للموقف.