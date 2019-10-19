بعد أزمة السوبر الأفريقي.. التهديدات بانسحاب الزمالك تسجل الرقم "20"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

هدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك بانسحاب الفريق الأبيض من مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في حالة إقامتها بقطر .

وقال مرتضى منصور في تصريحاته التي أدلى بها فجر السبت: "لن ألعب في قطر، وأهلًا بالمشاكل مع الاتحاد الأفريقي إذا كانت لديه رغبة في صناعة المشاكل مع الزمالك."

ويواجه الزمالك في حالة تنفيذ تهديد رئيسه الاستبعاد من المشاركات الأفريقية أي بطولة لأندية كاف لثلاثة نسخ متتالية، بالإضافة إلى أقصى غرامة ممكنة حسب اللائحة وهو ما يضع التهديد قيد التراجع على غرار 19 قراراً سابقاً وهم :

الأول

هدد مرتضى منصور بالإنسحاب من بطولة الدورى موسم 2014-2015 فى حالة إيقاف ثنائى الفريق الأبيض، معروف يوسف وخالد قمر على خلفية توقيعهما للأهلى والزمالك.

الزمالك كان تقديم بشكوى ضد مؤمن زكريا بسبب توقيعه للقطبين ورد الأهلى بشكوى ضد قمر ومعروف ليتم ايقاف الثلاثي لمدة شهر إلا أن مرتضى لم ينفذ تهديده.

الثاني

بنفس الموسم هدد مرتضى منصور بالإنسحاب من بطولة الدورى فى حالة اسناد أى مباراة للحكم محمود عاشور قائلاً "لو محمود عاشور ده مسك صفارة تاني هنسحب من الدوري " .

واعترض رئيس نادي الزمالك على أداء عاشور بمباراة فريقه ضد انبي التى خسرها 0-2 ليظهر عاشور مرة أخرى ويتراجع مرتضى عن تهديده .

الثالث

هدد مرتضى منصور بالانسحاب من بطولة الدورى 2014 -2015 لو نقلت مباراة القمة من الجونة إلى برج العرب فى مقابل تهديد من محمود طاهر رئيس الأهلي السابق بالانسحاب لو اقيمت المباراة فى الجونة.

وتمسك مرتضى بعدم السفر إلى الأسكندرية قبل أن يرضخ ويتراجع عن تهديده لتقام المباراة فى ملعب برج العرب.

الرابع

بموسم 2014-2015 هدد مرتضى منصور بعدم مشاركة الزمالك في الدوري على خلفية قرار لجنة المسابقات بإيقاف القيد في النادي الأبيض بسبب تقديم الخماسي عبد الواحد السيد وأحمد سمير ومحمود فتح الله وسعيد قطة وعرفة السيد شكاوي ضد الزمالك بعد رفض الأخير دفع مستحقات اللاعبين.

الخامس

اعلن نادي الزمالك انسحابه من بطولة الدورى عقب الهزيمة من طلائع الجيش 2-3 موسم 2015-2016 ما وصفه بـ " القرارات التحكيمية الظالمة" .

وأعترض الزمالك بشدة على الحكم محمود البنا الذى أدار المباراة الا أن مرتضى منصور تراجع عن الانسحاب.

السادس

رفض مرتضى منصور أداء مباراة القمة فى فبراير2016 ببرج العرب مهدداً بالانسحاب من الدورى واستقالة مجلس إدارة الزمالك بالكامل وتحرير محضراً ضد الأهلى فى حالة عدم توجهه لبتروسبورت الملعب الذى أراده منصور ليُلعب الدربي فى النهاية ببرج العرب.

السابع

أعلن رئيس الزمالك انسحاب ناديه من بطولة الدورى في مايو 2016 اثناء مباراة الأهلى والمقاولون التى شهدت طرد لاعبين من ذئاب الجيل اعتراضاً على التحكيم.

وعاد النادي الأبيض مرة أخرى فى قرار وخاض مباراة انبي بعد اقل من 72 ساعة من قرار الإنسحاب .

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الثامن

لن يمر صرع رئيس الزمالك مع الأولتراس دون الدخول في حيز التهديد بالانسحاب، وهدد رئيس الزمالك في أغسطس 2016 بانسحاب فريقه من مباراة الوداد بنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2016 في حالة السماح لمجموعة الأولتراس بحضور المباراة.

التاسع

هدد رئيس الزمالك في سبتمبر 2016 بانسحاب فريقه من بطولة الدوري في حالة تعيين جمال الغندور في منصب رئيس لجنة الحكام.

العاشر

أعلن منصور انسحاب الزمالك في نوفمبر 2016 عقب التعادل مع الإسماعيلي في الدوري بسبب ما وصفه بـ " الظلم التحكيمي" الذي تعرض له خلال المباراة.

الحادي عشر

اعترض مرتضى منصور على أداء الحكم جهاد جريشة في مباراة الأهلي والمصري التي أقيمت في ديسمبر 2016 والتي فاز بها الأحمر 3-1 قبل أن يعدل عن قرار الإنسحاب.

الثاني عشر

فتح مرتضى منصور النار على التحكيم فى ديسمبر 2016 عقب فوز الأهلى على مصر المقاصة 2-0 ووصفه بـ "الفاسد" على خلفية ضربة جزاء مشكوك فى صحتها احتسبها الحكم ابراهيم نور الدين للفريق الأحمر ضد منافسه الفيومي.

وربط منصور عودة الزمالك للدورى بخروج الحكم نور الدين من قائمة حكام الدورى إلا أن النادي الأبيض عاد مرة أخرى لاستكمال المسابقة.

الثالث عشر

أعلن مرتضى منصور عبر قناة العاصمة فى نوفمبر 2016 أنه لن يستكمل بطولة الدورى فى حالة عودة الاستبدال فى فترة الإنتقالات الشتوية إلا أن رئيس الزمالك تنصل من تهديده فى تصرحيات صحفية قائلاً " لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة بشأن تهديد الزمالك بالانسحاب احتجاجا على عودة الاستبدال" .

الرابع عشر

وفي أكتوبر 2017 بعد مباراة الزمالك وطنطا ضمن الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري والتي انتهت بنتيجة (1-1)، أعلن مرتضى منصور الانسحاب من مسابقة الدوري احتجاجًا على محمود بسيوني حكم المباراة والذي احتسب ركلتي جزاء لصالح أبناء السيد البدوي.

مرتضى منصور أكد أنه لن يستكمل الدوري في ظل وجود اتحاد كرة "فاشل" وظلم تحكيمي "فاجر" على حد قوله.

الخامس عشر

مع رفض الأمن إقامة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بدون جمهور في المباراة التي جاءت ضمن إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" 2017 ، هدد رئيس الزمالك بالانسحاب من البطولة.

وفي النهاية تراجع الأمن وسمح لجماهير الزمالك التواجد في مدرجات ملعب "بتروسبورت" من أجل مؤازرة الأبيض في مهمته أمام بطل تونس.

السادس عشر

في فبراير 2017 انتقد مرتضى منصور أداء الحكم جهاد جريشة بسبب أخطاءه التحكيمية بمباراة الأبيض ومصر المقاصة في الدوري وقرر الانسحاب من بطولة الدوري.

السابع عشر

أعلن منصور انسحابه من بطولة الدوري في مايو 2017، في حالة عدم إعادة لقاء الفريق الأبيض أمام المقاصة والذي انسجب منه الزمالك لتغيير موعده ولكن اتحاد الكرة خصم 3 نقاط من الزمالك واعتبره خاسراً واستكمل الأبيض المسابقة.

الثامن عشر

قرر مرتضى منصور في عام 2018 بتجميد النشاط الرياضى والانسحاب من بطولة الدوري على خلفية التحقيقات التي أجرتها الجهات الرقابية والحجز على أرصدة الزمالك إلا أنه الفريق استكمل الأنشطة بشكل عادي.

التاسع عشر

وفي الموسم الماضي وتحديداً في يناير هدد مرتضى منصور بعدم استكمال مسابقة الدورى إذا لم يخض الأهلى مؤجلاته.