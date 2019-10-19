مرتضى منصور يحاول احتواء أزمة كابونجو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
حرص مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على مطالبة إدارة الكرة بفريقه بالتواصل مع الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء المعار للوداد المغربي؛ لحل مشكلته.
وكان كاسونجو قد أبدى استيائه في تصريحات سابقة لمصراوي لتجاهل مسئولو الزمالك وعدم التواصل معه في ظل أزمته الأخيرة مع الوداد المغربي، ورغبته في إنهاء تعاقده مع الزمالك، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا
وجاء طلب مرتضى منصور بالتواصل مع كاسونجو لعدم تصعيد الأمر من قبل اللاعب الدولي.
ويتواجد كاسونجو حالياً في بلاده، بعد تعثر حضوره إلى مصر لعدم تمكنه من استخراج تأشيرة الدخول.
وكان الزمالك قد قرر إعارة كابونجو إلى الوداد المغربي ضمن صفقة انتقال محمد أوناجم لاعب الوداد إلى صفوف القلعة البيضاء.
وقررت إدارة نادي الوداد فسخ التعاقد مع اللاعب الكونغولي خلال الأيام الماضية بعد رفض قيده في صفوف الف
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