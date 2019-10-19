إيقاف مباريات الدوري التشيلي بسبب الاحتجاجات

محمد اسماعيل - القاهرة - إفي:
أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم فجر السبت تعليق المباريات التي كان من المقرر إقامتها في عطلة نهاية الأسبوع بالعاصمة سانتياجو، حيث تم إعلان حالة الطوارئ بسبب أحداث شغب.
وأعلن الاتحاد عبر حسابه على (تويتر)، أنه "في ظل الأوضاع التي تشهدها سانتياجو الكبرى، قرر الاتحاد تعليق مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية وكرة القدم للسيدات والناشئين، التي كانت مقررة في عطلة نهاية الأسبوع بمنطقة العاصمة".
وستقام هذه المباريات التي تنتمي للجولة الـ25 في تاريخ آخر لم يتأكد بعد.
وشهدت سانتياجو أمس الجمعة أحداث شغب خطيرة بعد احتجاجات ضد ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وتطورت الأوضاع إلى أعمال تدمير ونهب وحرائق في عدة مناطق بالمدينة.
وفي ظل هذا الوضع، أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينييرا في الساعات الأولى من صباح السبت، حالة الطوارئ في سانتياجو.
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