فرج عامر: نحترم اتحاد الكرة.. ونحاول تفادي أخطاء الدوري السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن ناديه ومجلس إدارته والجهاز الفني لفريقه يكنون كل الاحترام والتقدير للجنة الخماسية التي تُدير اتحاد الكرة.
وكان فرج عامر، قد طالب بتأجيل مباراة سموحة أمام بيراميدز أسوة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك قبل أن يعود ويعلن خوض سموحة مباراته.
عامر، دوّن على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم السبت:"نادي سموحة مجلس إدارة وجهاز فني يكن كل الاحترام والتقدير للجنة الخماسية لاتحاد كرة القدم ولا تعني بارائها عن مواعيد المباريات والملاعب المقام عليها المباريات غير تأكيدها على تفادي أخطاء الدوري العام السابق ولكننا نحترم قراراتها ونلتزم بها ونساعدها على أداء مهامها على أفضل وجه وكلنا ثقة فيما هو قادم من أجل تقدم كرة القدم المصرية".
وكانت مباراة سموحة وبيراميدز قد أُقيمت مساء يوم الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري وانتهت بالتعادل السلبي.
ويحتل سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد مرور 4 جولات من الدوري.
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