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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:
أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك رفضه خوض مباراة كأس السوبر الأفريقي في قطر، أمام الترجي التونسي.
وقال مرتضى منصور في تصريحاته التي أدلى بها فجر السبت: "لن ألعب في قطر، وأهلًا بالمشاكل مع الاتحاد الإفريقي إذا كانت لديه رغبة في صناعة المشاكل مع الزمالك".
وأضاف: "لن ألعب في قطر حتى لو الأمر كلفني الهبوط لدوري الدرجة الثالثة.. ورد فعلي على هذا الأمر سيكون غير متوقع".
لكن ما العقوبة التي تنتظر الفريق الذي برفض خوض كأس السوبر الأفريقي؟ هذا ما توضحه لائحة الكونفدرالية الأفريقية.
تقول المادة الثانية من باب كأس السوبر: "الفريق الفائز بالكونفدرالية، ويرفض لعب كأس السوبر لا يحق له الدفاع عن لقبه القاري، ولا يحق له المشاركة في أي بطولة لأندية كاف لثلاث نسخ متتالية، عندما يكون من حق الفريق المشاركة".
كما توضح اللائحة العقوبة المالية التي ستوقع على الفريق: "بالإضافة إلى ذلك، على هذا الفريق أن يدفع أقصى غرامة ممكنة".
ولم يحدد الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي أي شيء متعلق بكأس السوبر، سواء الموعد أو المكان، غير أن شيهو ديكو، عضو لجنة مسابقات الأندية، أكد وجود اتفاق مدته 3 نسخ لإقامة المباراة في قطر، بداية من النسخة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر "الإيقاف 3 سنوات وغرامة قياسية".. ماذا ينتظر الزمالك في حالة الانسحاب من السوبر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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