موعد مباراة يوفنتوس و بولونيا في الدوري الايطالي.. والقنوات الناقلة

يستعد فريق يوفنتوس اليوم السبت، لمواجهة بولونيا، على ملعب أليانز ستوديوم، في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.
ويحتل يوفنتوس المركز الأول بالدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة، ويسعى للفوز من أجل المحافظة على صدرة الكالتشيو في ظل الصراع الشرس مع انترميلان والذي يحتل المركزالثاني بـ 18 نقطة، وينتظر أي تعثر للبيانكونيري للقفز على الصدارة.
بينما يحتل بولونيا المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط، وعلى الرغم من ذلك فإنه من الفرق العنيدة حيث تمكنمن فرض التعادل أمام لاتسيو في الجولة الماضية بهدفين لكل منهما.
موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا :
تنطلق مباراة يوفنتوس وبولونيا في التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة،
والعاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة،
والحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبولونيا :
تذاع مباراة يوفنتوس وبولونيا بشكل مباشر على قناة beIN SPORTS HD 4
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