طلائع الجيش يهزم الزهور بثنائية في بطولة السوبر 2005

حقق فريق طلائع الجيش لموليد 2005 الفوز علي نظيره الزهور بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب الزهور بالتجمع الخامس ضمن بطولة السوبر .

سجل اهداف اللقاء مصطفي محمد وعمار ياسر لطلائع الجيش. وبهذه النتجيه يحصد طلائع الجيش النقطة السادسة يحتل بها المركز الثاني بينما يتجمد رصيد الزهور عند النقطة الثالث يحتل بها المركز الثامن وكان الطلائع حقق الفوز في الجولة الاول علي فريق مصر الجديدة بثلاثة اهداف مقابل هدفين

ويقود الفريق محمد صبحي مدير فني عماد شوقي مدرب عام ومحمد طلعت مدرب حراس المرمي محمد بلتاجي اخصائي الفريق مدير اداري الفريق حسن الدولي بثلاثة اهداف مقابل هدفينويقود الفريق محمد صبحي مدير فني عماد شوقي مدرب عام ومحمد طلعت مدرب حراس المرمي محمد بلتاجي اخصائي الفريق مدير اداري الفريق حسن الدولي تحت اشرف المقدم ايهاب علي مدير اداري القطاع والعقيد محمد المهدي رئيس قطاع الناشين بنادي طلائع الجيش.

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