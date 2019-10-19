وزير الرياضة يختتم جولة مطروح بتفقد القرية الأوليمبية ومركز شباب الهلال

اختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة مطروح بتفقد القرية الأوليمبية، ومركز شباب الهلال، وافتتاح المبنى الإداري بمركز شباب سواني جابر، برفقة اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح، وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة.

أعلن وزير الشباب والرياضةخلال جولته، تبني استكمال القرية الأوليمبية

بالتعاون مع محافظة مطروح، حيث تفقد وزير الشباب والرياضة استاد كرة القدم والذي يسع ل17 ألف مشجع، كما تفقد الصالة المغطاه والتي تسع 3 آلاف متفرج.

وفي مركز شباب الهلال بمطروح تفقد "صبحي" الملعب القانوني بالمركز، وشاهد

عرضا للكاراتيه وآخر للجودو من أبناء المركز، واستمع الى المشكلات التي تواجه الفرق الرياضية داخل المركز، موجها بدراسة انشاء صالة رياضية متعددة الأنشطة تخدم أبناء مطروح بصفة عامة.

وفي ختام جولته افتتح وزير الشباب والرياضة المبنى الإداري بمركز شباب سواني جابر بتكلفة 1,5 مليون جنية، موجها بسرعة الانتهاء من ملعب النجيل الخماسي بالمركز، وصرف مبلغ 20 ألف جنية للأنشطة.