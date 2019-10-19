كوكا: حذف محمد صلاح جملة لاعب منتخب مصر ليست أزمة

أكد أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، لم يتغير كما تردد عنه مؤخرًا.
قال كوكا في تصريحات لبرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "محمد صلاح كما هو لم يتغير عن ذلك الشخص الذي عرفته منذ سنوات، قد
وواصل: "لا أعرف السبب وراء التحامل الشديد عليه من الجميع في أمم أفريقيا رغم أنه سجل هدفين في 3 مباريات"، لافتًا إلا أنه محق في غضبه نتيجة خطأ اتحاد الكرة في التصويت له على جائزة الأفضل في العالم، خاصة وأن صوت اتحاد الكرة كان سيضعه ضمن أفضل 3 لاعبين على مستوى العالم".
ولفت إلى أن حذف صلاح جملة لاعب منتخب مصر من حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لا يمثل أزمة كبيرة، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى وجوده في معسكر الفراعنة خلال أكتوبر.
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