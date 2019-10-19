يد المقاولون تفوز على الاكاديميه الدولية

فاز فريق نادي المقاولون العرب لكرة اليد الدرجه الاولى، بقيادة المدير الفني /عمرو رجب على فريق الاكاديميه الدولية بنتيجة ٢٤- ١٨ بالدوري.
كما فاز فريق كرة اليد مواليد 2007 علي فريق نادي الطيران بفرق ١١ هدف .
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